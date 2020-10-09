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Güzellik Uzmanı Buket Önal: "Kış aylarında cilt bakımı daha önemli" Soğuk havalarda ciltte lipid bariyeri denilen koruyucu tabakanın incelip esnekliğinin azalması ile çatlama ve pullanmalar ortaya çıktığına dikkat çeken Önal, bakım yapılmadığı takdirde erken yaşlanma görüntülerinin ortaya çıkacağını söyledi

İHA

Güzellik Uzmanı Buket Önal: "Kış aylarında cilt bakımı daha önemli" Soğuk havalarda ciltte lipid bariyeri denilen koruyucu tabakanın incelip esnekliğinin azalması ile çatlama ve pullanmalar ortaya çıktığına dikkat çeken Önal, bakım yapılmadığı takdirde erken yaşlanma görüntülerinin ortaya çıkacağını söyledi

Güzellik uzmanı Buket Önal, kışın soğuk ve rüzgarlı havalarda cilde daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini, bakım yapılmadığı takdirde erken yaşlanma görüntülerinin ortaya çıkacağını söyledi.
Soğuk havalarda kan dolaşımının azaldığını, ter ve yağ bezlerinin daha yavaş çalıştığını belirten Önal, “Kan dolaşımı yavaşladığında, cildin gereksinim duyduğu antioksidanları ve besleyici maddeleri alması zorlaşır, cilt kuruluğu başlar, cilt yağ kaybetmeye başlar. Soğuk hava, cildin hassaslaşmasına, dış etkilere karşı kendisini koruyamamasına, kaşınmaya, kızarmaya, renk değiştirmeye yol açar. Lipid bariyeri dediğimiz koruyucu tabaka incelir. Cildin esnekliği azalır. Çatlamalar, pullanmalar görülür. Belirtilen etkileri gösteren cildin erken yaşlanmaması için hiç bir sebep kalmamıştır" dedi.

Sık sık duş alın
Güzellik uzmanı Buket Önal, soğuk kış aylarında cilt bakımıyla ilgili yapılması gerenleri şöyle sıraladı:
"Kışın cilt bakımı yapmak istiyorsanız vücudunuzun kuru olmadığından emin olmalısınız. Eğer kuru bir cildiniz varsa tonik ve alkol içeren diğer ürünlerden kaçınmalısınız. Sıcak su ile sık sık duş almalısınız ve duştan sonra da nemlendirici kullanmalısınız. Ayrıca Kış aylarında duş jeli yerine duş yağı kullanabilirsiniz. Vücut direncimizi artıracak vitamin ve minerallere en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönem kış aylarıdır. Bu dönemde çinko, selenyum ve E, C, A vitaminlerine bolca takviye yapmamız gerekiyor. Soğuk havalarda cildiniz kuruyabilir, doğru kullanılan bir nemlendirici cildi bu etkilerden korur. Lekelerden ve yaşlanmadan korunmak için güneş koruyucuları sadece yazın değil, Kışın da kullanılmalıdır”

Peeling yapın
Sağlıklı ve diri bil cilde sahip olmak için ölü hücrelerden kurtulmak gerektiğini de belirten Önal, “Cildinize uygun peeling yöntemlerini belirleyerek kış aylarında iyi bir cilt bakımı yapabilir veya yaptırabilirsiniz. Kış mevsimi, cilt bakımı ve kimyasal soyucu tedaviler için en uygun zamandır. Leke, sivilce izi gibi sorunlarınız için geç kalmadan cildinize uygun protokollere başlamanız zaman kaybınızı önleyecektir. Kozmetik amaçlı antiaging (yaşlanma karşıtı) tedaviler için tam zamanı." Diye konuştu.

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