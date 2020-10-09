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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet hırsızları yakalandı

İHA

Motosiklet hırsızları yakalandı

Osmaniye’de motosiklet hırsızları, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Dereobası Köyü, Ürün Yaylası mevkisinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili bölgedeki 11 farklı noktada bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin 15 saatlik bir bölümünü inceledi. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı. Yapılan incelemeler ve takipler sonunda çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli İ.T. ve S.T. sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

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