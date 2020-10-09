5 çiftçinin çilek üretim projesi kabul edildi

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 5 kadın çiftçinin çilek üretim projesi Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından kabul edildi.

Projenin amacının ilçede üretilen çileğin biyodinamik olarak üretilmesini sağlamak ve organik üstü ürünleri dış piyasaya kurutulmuş olarak sunmak olduğu bildirildi.

Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada, “IFAD Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak çalışmakta olup, amacı gelişmekte olan ülkelerde tarımsal ve kırsal kalkınmanın sağlanması ve açlıkla mücadele için tarımsal ve kırsal kalkınma projelerine finansman sağlamaktır. 1977 yılında Roma'da kurulan IFAD'a ülkemiz 1982 yılında üye olmuş ve şuan 177 ülkenin üye olduğu bir tüzel kişiliktir. Bu fon kapsamında projeler devam etmektedir. Lütfen üreticilerimiz, kadınlarımız cesaretle üretimde var olsunlar ve biz bu fonu ülkemiz için en iyi şekilde değerlendirelim” dedi.

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