Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ'a operasyon: 8 tutuklama

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Osmaniye merkezli yapılan operasyonda Ankara, İstanbul, Mersin ve Elazığ'da 4'ü Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL
2020-10-09 19:56:26
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