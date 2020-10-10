Osmaniye'de ormanlık alanda yangın; alevler evlere de sıçradı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yangın çıktı. Ormanda başlayan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangın, Kadirli ilçesi Yukarıçiyanlı köyü Halepli Dere mevkisinde, saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere ulaşan yangın, bazı evlerin ahır olarak kullanılan kısımlarına sıçradı. Yangın sonrası köyde yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. İhbar üzerine çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2020-10-10 15:31:52
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