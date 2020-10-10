Osmaniye'de ormanlık alanda yangın; alevler evlere de sıçradı (2)

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KÖYLÜLERDE YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yukarıçiyanlı köyünde, saat 14.00 sıralarında başlayan yangına müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisi ile büyüyen ve kontrol altına alınamayan yangının söndürme çalışmalarına köylüler de iş makinesi ve hortumlarla destek veriyor. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterlerin müdahalesi sona erdiği, karadan müdahalenin ise devam ettiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Can ÇELİK

2020-10-10 18:40:29



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