Osmaniye'de ormanlık alanda yangın; alevler evlere de sıçradı (3)

KONTROL ALTINA ALINDI
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yukarıçiyanlı köyünde, saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, ekiplerin karadan devam eden müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına aldık. Gayretlerinden dolayı tüm kahramanlarımızı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangından zarar gören alanın yarın tespit edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Can ÇELİK
2020-10-10 23:27:17
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