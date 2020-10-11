Osmaniye'de terör propagandası yapan 1 kişi yakalandı

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Osmaniye'de halkı kin ve düşmanlığa teşvik edip terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı.



Hatay'da başlayan ve daha sonra Trabzon'da devam eden orman yangınlarında, Hatay’da iki örgüt üyesinin gözaltına alınması, sabotaj eylemini PKK terör örgütünün müzahiri "Ateşin Çocukları" rumuzu ile üstlenilmesi üzerine atmış olduğu Twitter mesajının sahibi İ.D. isimli şahıs operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahsın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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