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Yaban domuzu alevlerin arasından böyle kaçtı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin içinden çıkıp kaçan yaban domuzu kameralara takıldı

İHA

Yaban domuzu alevlerin arasından böyle kaçtı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin içinden çıkıp kaçan yaban domuzu kameralara takıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde çıkan orman yangınında, alevlerin içinden çıkıp kaçan yaban domuzunun kaçış anı bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
10 Ekim Cumartesi günü Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde öğle saatlerinde başlayıp gece kontrol altına alınan orman yangınında 2 ev yanarken, 20 hektarlık kızılçam ormanının olduğu alan ise zarar gördü. Orman yangını yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Yangın bölgesinde yükselen alevleri cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşın kamerasına o esnada alevlerin içinden koşarak çıkıp kaçan yaban domuzu takıldı.
Görüntüde yanan bölgeden aniden çıkan yaban domuzu koşarak yangın bölgesinden uzaklaşmaya çalışıyor.

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