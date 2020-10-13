Osmaniye'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülin Macit idaresindeki 31 P 0761 plakalı otomobil ile ToprakkaleErzin karayolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 GS 787 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada, araçların sürücüleri ile midibüsteki 4 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.