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Refüjdeki ağaçları söken otomobil devrildi: 2 yaralı

DHA

Refüjdeki ağaçları söken otomobil devrildi: 2 yaralı


Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki 3 ağacı yerinden söküp, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki 80 GN 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki üç ağaca çarpıp, yerinden söktükten sonra karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralanan sürücü Mustafa E. ve yanındaki Erkan D.'yi hastaneye kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2020-10-14 00:30:51

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