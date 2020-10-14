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Üniversiteli genç, yapay zeka tabanlı akıllı siperlik üretti

DHA

Üniversiteli genç, yapay zeka tabanlı akıllı siperlik üretti


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Yönetim Bilişim Sistemleri 1'inci sınıf öğrencisi İdris İbrahim Erten (18), yaklaşık 6 aylık çalışmayla, mobil uygulama destekli yapay zeka tabanlı 'akıllı siperlik' üretti.
OKÜ Yönetim Bilişim Sistemleri 1´inci sınıf öğrencisi İdris İbrahim Erten, yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucu, mobil uygulama destekli yapay zeka tabanlı akıllı siperlik üretti. Koronavirüs salgınının yayıldığı mart ayından bu yana çalışmalarını sürdüren Erten´in ürettiği, üzerinde sensör ve kamere bulunan akıllı siperlik, sosyal mesafeyi aşarak 1,5 metre görüş açısına yaklaşan kişi olduğu zaman alarm veriyor ve ateş ölçümü yapıyor. Veriler ise kullanıcının cep telefonuna aktarılıyor.
Aynı zamanda Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak görev yapan Erten, pandemi sürecinde siperlik ve maskenin öneminin daha da iyi anlaşıldığını belirterek, "Biz de pandemi süreci başladığı ilk günden bu yana yaklaşık bir yıla yaklaşan şu günlerde fiziksel üretimini ve Ar-Ge'sini yaptığım akıllı siperliği tamamladık. Öncelikle tüm insanlık için ürettiğimiz bu yapay zeka tabanlı akıllı siperliğimizi engelli vatandaşlarımız için geliştirdik. Çünkü onların sosyal mesafe kurallarına dikkat etme noktasında ciddi zorlanacaklarını düşündük ve sensorlu yapay zekalı, en son kimlerle muhatap olmuşlar, bunların bilgisini alabilecekleri mobil uygulama destekli akıllı siperliğimizi yaptık. Hem tüm insanlığa hem de engelli vatandaşlarımız için çok büyük bir üretim önceliği yapacağını düşünüyorum. Akıllı siperliğimiz, 1,5 metre görüş açınıza yaklaşan olduğu zaman ötmeye başlamaktadır. Alınan veriler, akıllı siperliğimiz için özel olarak geliştirdiğimiz mobil uygulamamıza aktarmaktadır. Bununla beraber, sıcaklık ölçümü yapmakta ve yine mobil uygulamamıza anlık, dakikalık ve saatlik olarak veriler aktarmaktadır. Eğer sosyal mesafe kuralını ihlal eden biri yanınızda bulunuyorsa, önce öterek uyarıyor ve devam etmesi durumunda mobil uygulama elimizi yıkamamız yönünde uyarmaya başlıyor. Bununla birlikte projemiz üzerinde çalışmamızı devam ettiriyoruz. Ayrıca yine konum kayıtları tutulmakta ve en son nerede kiminle olduğumuzu da görme şansı yakalıyoruz" dedi.
PROJENİN GELİŞTİRMESİ İÇİN DESTEK BEKLİYOR
Akıllı siperliğin, Osmaniye Gençlik Merkezi'nin malzeme desteği ile tamamen yerli olarak üretildiğini kaydeden Erten, "Siperliğimizin dış fiziksel baskısını gençlik merkezimizde 3D yazıcılarımız vasıtasıyla üretmiş bulunmaktayız. Daha sonra yazılım ve uygulamasını ise yine inovasyon atölyelerimizde yapmış bulunmaktayız ve burada bu çalışmalara halen devam etmekteyiz. Şu anda Ar-Ge çalışması devam ettiği için kaba bir görüntüsü bulunmaktadır. Bunun üzerine çalışırken PCB üzerine çalışmaya da başladık ve şu anda heyecanlandıran bir görüntüyle karşı karşıyayız. Geçtiğimiz hafta bilindiği üzere Tekonfest yapıldı ve orada Haluk Bayraktar beyefendi tekrar programlanabilir bir kart tanıtımında bulundu. Bu tanıtılan kartla, yapay zeka tabanlı kodlama yapabileceğimizi söyledi. Bize destek verildiği takdirde bu kartı ilk olarak biz kullanmak istiyoruz ve akıllı siperliğimizin önündeki mesafe sensorumuzun yerine akıllı bir kamera ve daha sonra ise içerisine elektronik kartı koymayı planlıyoruz ve yazılımını da bizler burada geliştirmeyi hedefliyoruz. Koyacağımız kamerayla da hedefimiz şu gün içerisinde kimlerle muhatap olduysak, öndeki kameralar vasıtasıyla, akıllı sistemler olan yüz tanıma sistemi ile tek tek hangi noktada, hangi zamanda kiminle olunduğu, virüslü ortamda bulunulduysa otomatik olarak çözmesine yardımcı olacağız" dedi.
İdris İbrahim Erten, projenin daha da geçiştirilebilmesi için yatırımcıların desteğini beklediklerini de sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-10-14 10:03:15

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