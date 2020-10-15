Osmaniye'de FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
İI Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda, FETÖ/PDY mensubu oldukları gerekçesiyle aranan Y.S.B. ve M.N. adlı şüpheliler yakalandı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-10-15 11:15:18
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