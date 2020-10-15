Osmaniye’de FETÖ'den aranan 2 kişi tutuklandı

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Osmaniye’de terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmaktan aranan 2 kişi kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucunda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan aranan Y.S.B. ve M.N. adlı kişiler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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