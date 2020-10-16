Osmaniye'de sokak satıcılarına operasyon Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları 3 ayrı operasyonda 4 şahsı gözaltına aldı. Şahısların ikameti ve araçlarında yapılan aramada 236,41 gram eroin ve 45,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişiden H.M.Ö ve F.C.K.T tutuklandı, R.Ö. ve H.Ç adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.