Minikler hayvanları sevip, kalp atışlarını dinledi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi, uygulamalı olarak verildi. Minikler, okullarına getirilen bir köpeği yakından sevme imkanı bulurken, stetoskop ile kalp atışlarını da dinledi.

Kentte özel bir anaokulu, öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamak amacıyla Hayvan Hakları Federasyonu'nu (HAYTAP) arayarak bu konuda destek istedi. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, aşıları yapılmış paraziter testten geçmiş sahipli bir köpeği kucağına alıp öğrencilerin yanına gitti. Laçinbala, minik öğrencilere sırasıyla köpeği sevdirip nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlatırken, köpeğin kalp atışlarını da dinletti.

Daha sonra kedi maskelerini takarak, HAYTAP temsilcisinden almış olduğu kuru mamalarla şehir merkezine 8 kilometre uzaklıktaki 'kedi köyü' denilen Karaçay Mesire Alanı'nda giren minikler, besleme etkinliği yaptı. Okul öncesi öğretmeni Meryem Karayiğit, 30 öğrenciyle birlikle yaptıkları etkinliğin çocukların hayvan sevgisi öğretisi için etkili olduğunu belirtti.

ÇOCUKLARA 'MASKELİ BESLEME' PROJESİ

HAYTAP olarak çocuklara hem el becerisi hem de empati duygusunu aşılamak amacıyla 'maskeli besleme' projesini yaptıklarını söyleyen Laçinbala, "8 ay gibi bir sürede tamamlanan 10 ayrı maskenin şablonları ve kurulum videolarına ücretsiz olarak internet adresimizde okullarımız ve çocuklarımız ulaşabilirler. Çocuklarımıza empati duygusunu aşılamazsak ileriki yaşantılarında sahipsiz sokak hayvanlarına ızdırap çektirebilirler. Biz de bu zincirin ilk halkasını empati duygusu yerleştirerek kırmaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-10-17 12:34:08



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