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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

İHA

Osmaniye’de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Düziçi ilçesine bağlı Yazlamazlı köyü ile Ellek beldesi yol kavşağında meydana geldi. Bülent Mert idaresindeki 27 BM 961 plakalı otomobil ile Abdullah Şanal’ın kullandığı 79 DY 633 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Fadime Mert hayatını kaybederken, hurdaya dönen her iki araçta bulunan Bülent Mert, Elif Tuna, Murat Tuna, Furkan Büyükmert, Atalay Büyükmert, Hakan Metin ve Abdullah Şanal yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Düziçi ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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