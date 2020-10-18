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Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir; “Gelinlik tercihi vücut tipine göre olmalı” Ünlü tasarımcı Demir, gelinlik alışverişinin kabusa dönüşmemesi için kısıtlı zamana sıkıştırılmaması gerektiğini söyledi

İHA

Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir; “Gelinlik tercihi vücut tipine göre olmalı” Ünlü tasarımcı Demir, gelinlik alışverişinin kabusa dönüşmemesi için kısıtlı zamana sıkıştırılmaması gerektiğini söyledi

Adanalı ünlü tasarımcı Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir, gelinlik tercihin vücut tipini dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyledi.
Gelinlik seçiminin kadınlar için oldukça önemli bir ayrıntı olduğunu belirten Derya Demir, gelin adaylarının binlerce farklı model arasından doğru tercihi yapmak durumunda olduğuna dikkat çekti. Gelinlerin hayatlarındaki en önemli gününde seçimlerini stressiz yapmaları gerektiğinin altını çizen demir, “Her kadın, kendine en yakışacak gelinliği bilir. Bu nokdada gelinlerimize en önemli önerim araştırma yapmalarıdır. Ne kadar çok gelinlik modeli görürlerse, kendilerine en uygun gelinliği bulma ihtimalleri o kadar artacaktır” dedi. “Müşterilerin kendilerine geldiğinde her zaman akıllarında bir model olduğunu anlatan Demir, “Bizimle birlikte yaptıkları çalışmalar sonucunda ise bu modeller çoğu zaman bambaşka bir hal alıyor. Biz, ekip arkadaşlarımızla beraber gelinlerimizin vücut tipine en uygun gelinlik önerilerini onlara sunuyoruz. Birbirinden farklı modeller arasında haliyle kafaları karışıyor. Bu noktada bir profesyonelden destek almalarını öneriyorum. Açık fikirli olsunlar. Biz gelin adaylarımıza en yakışacak gelinlik modellerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.
“Gelinlik alışverişini kısıtlı bir zamana sıkıştırmayın” uyarısında bulunan Demir, “Müşterilerimiz bazen bize geldikleri zaman inanılmaz az vakitleri kalmış oluyor. Haliyle bu durumda daha çok stres oluyorlar. Kendilerine en yakışacak modeli bulmak bizim için de zorlaşıyor. Her gelin özel. Her kadının kendine göre bir tarzı, vücut ölçüleri ve hayalinde olan bir gelinlik modeli var. Bu noktada onların beklentilerini en iyi düzeyde sağlayabilmemiz için alışverişe zaman ayırmalarını istiyoruz. Düğüne günler kala yapılan alışverişler sonucunda kadınlar ya çok stres oluyor ya da günün sonunda mutsuz oluyorlar” diye konuştu.

“En önemlisi gelinlerin kendini güzel hissetmesi”
Gelinliğin birçok önemli unsurunun giyecek kişi tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade eden Demir, “Öncelikle müşterilerimizden hayallerindeki silüeti bize göstermelerini istiyoruz. Biz de bu doğrultuda onlara önerilerde bulunuyoruz. O özel günde, kadınların, giydikleri gelinlik içinde rahat hareket edebilmeleri çok önemli. Gelinlik tabi ki günlük kıyafet kadar rahat olmayacak ancak, rahat yürüyebilmeleri, rahat dans edebilmeleri ve en önemlisi o gelinliğin içinde kendilerini iyi hissetmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Gelinliğin kumaşının da bu noktada oldukça önemli olduğunu açıklayan Demir, ”Gelinliğin kusursuz görünmesini sağlayan en önemli unsur aslında doğru kumaş kullanımı. Modele en uygun kumaş tercih edilmezse, mükemmel bir model bile kendini göstermez. İpek, tafta, güpür dantelli ya da saten tasarımlar daha ağır modellerde tercih ettiğimiz kumaşlar arasında yer alıyor. Ancak bu kumaşlar bedeni tamamen kavradığı için, vücut hatlarının ortaya çıkmasını isteyen gelinlerimize öneriyoruz. Büyük beden gelinlik alacak müşterilerimize ise daha sade, hatlarını belli etmeyen kumaşlardan gelinlikler hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

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