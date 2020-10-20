Traktör hırsızı yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalınan traktör bulunarak sahibine teslim edildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü Köyünde Y.B. isimli şahsa ait çalınan traktör yapılan takip ve araştırma sonucunda ilçe merkezinde bulundu. Traktör sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili E.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.