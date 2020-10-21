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Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

DHA

Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de 2 bin yıllık geçmişe sahip olan Kastabala Antik Kenti'nde bir süredir duran kazı çalışmaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü Başkanlığı´nca yeniden başlatıldı.
Kent merkezine 12 kilometre mesafede, Cevdetiye-Karatepe yolunda, Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köyleri arasında, Ceyhan Nehri'nin yakınlarında küçük bir ovaya hakim kaya çıkıntısı üzerinde yükselen ortaçağ kalesi çevresinde gelişen Kastabala Antik Kenti´nde ilk kez Bakanlar Kurulu Kararı izniyle 2009 yılında arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı. 5 yıl önce duran kazı çalışmalarına yeniden başlanıldığını söyleyen kazı sorumlusu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Faris Demir, bu yıl antik tiyatronun tamamen gün yüzüne çıkartılmasının hedeflendiğini söyledi.
ALAN TEMİZLİĞİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILDI
Ara verilmiş olan kazı çalışmalarını yeniden başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür eden Faris Demir, "Kastabala Antik Kenti, antik dönemde Kilikya olarak bilinen önemli kentlerden birisidir. Antik kaynaklarda Kastabala olarak geçen ismi, 'Hierapolis' yani kutsal kent olarak da geçmektedir. Kutsal olan kentte en az iki tane tapınağın varlığı bilinmektedir. Arkaik ve klasik dönemlerde kutsal olduğunu bildiğimiz kent, Helenistik ve Roma dönemlerinde de kutsal olma özelliğini devam ettirmiştir. Kentte ana yapılar, sütunlu cadde, hamam yapıları, tiyatro, iki kilise ve bir kaleden oluşmakta. Tiyatro günümüze oldukça sağlam olarak ele geçmiş. Kentteki yapıların üzeri bitki örtüsü ve brandalarla kaplıydı. Alan temizliği ve çevre düzenlemesi yaparak ziyaretçilerimizin görebileceği bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.
TOPRAK ALTINDA KALMIŞ OTURMA SIRALARI ORTAYA ÇIKARTILIYOR
Bu çalışmayla birlikte ziyaretçi sayısında ciddi bir artış gözlemlendiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:
"Bu ziyaretçilerimizin yanında sürpriz olarak birçok yabancı turların akınına da uğramış bulunmaktayız. Çalışmalarımıza tiyatro oturma sıralarını açığa çıkartılmasıyla başladık. Tiyatro basamakları iki kat bölümden oluşmakta. Üst kat bölümler biraz tahrip olmuş ama tamamlanabilir düzeyde. Alt kattaki oturma sıraları ise toprak altında kalmış ve en az 4 metre seviyesinde olduğunu düşünüyoruz, en az 7-8 oturma basamaklarını ortaya çıkartılabilir. O zaman tiyatro kendini daha net gösterecektir."
'AMAÇ, KENTİN GÖRÜNEBİRLİĞİNİ SAĞLAMAK'
Dr. Faris Demir, antik kentteki kazı çalışmalarının, ziyaretçilerin bölgeyi daha rahat gezebilmesi ve görebilmesi için devam edeceğini söyledi. Çalışmalardaki ilk amacın kentin görünebilirliğini sağlamak olduğunu ifade eden Demir, brandaların kaldırılması ve bitki örtüsünün temizlenmesi çalışmalarının yapıldığını belirterek, "İstekler doğrultusunda büyük ilgi olunca kazı çalışmalarına da başlamamız istendi. Tiyatroda kazı çalışmalarına başladık. Burada başlamamızın nedeni de o dönemdeki kentin kültür ve sanat merkezi tiyatrolardı. Tiyatroda büyük ölçüde ayakta. Çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde tamamlayarak ziyaretçilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-10-21 08:12:48

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