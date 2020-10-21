Osmaniye'de yaban hayvanları 73 tahnitle tanıtılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de yaban hayvanları 73 tahnitle tanıtılıyor

İHA

Osmaniye'de yaban hayvanları 73 tahnitle tanıtılıyor

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezi’nin özellikle çocukların, ekosistem ve kentin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgilenmeleri, hayvan türlerini yakından tanıyabilmeleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Vali Dr. Yılmaz, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin, Vali Yılmaz’a bilgi verdi. Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezi’nin, özellikle öğrencilere doğa koruma eğitimi, ekosistemin önemi ve biyokaçakçılık eğitimleri verilmesi amacıyla yapıldığını ifade eden Güvercin, randevu sistemi ile Osmaniye ve çevre illerden gelen öğrencilerin de merkezden faydalanabileceğini kaydetti. Gruplar halinde öğrencilerin ziyaret edeceği merkezde bulunan 40 kişilik salonda yapılacak olan sinevizyon gösterimi ile ekosistem hakkında bilgi verileceğini ifade eden Güvercin, öğrencilerin ayrıca ekosistem tanıtım salonunda sergilenen hayvan türlerini de yakından tanıyabileceklerini kaydetti.
Vali Dr. Erdinç Yılmaz, aldığı bilgilerin ardından, yaban hayvanı acil müdahale ve rehabilitasyon merkezine yaralı olarak getirilerek tedavi altına alınan ancak tedaviye cevap vermeyerek ölen hayvanların tahnit yapılarak eğitim amaçlı sergilendiği ekosistem tanıtım salonunda incelemelerde bulundu. Flamingo, tilki, tavşan, karaca, baykuş, çakal, kurt ve çok sayıda kuş türü olmak üzere 53 hayvan türünden 73 tahnitin yer aldığı ekosistem tanıtım salonunu gezen Vali Yılmaz, “Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezi’mizin özellikle çocuklarımızın, ekosistem ve ilimizin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgilenmeleri, hayvan türlerini yakından tanıyabilmeleri açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızın günlük hayatlarında göremeyecekleri pek çok hayvan türü burada yer alıyor. Bu nedenle evlatlarımız, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezimizi mutlaka ziyaret etmeliler” dedi.

Tahnit nedir?
Tahnit, cesedin bozulmaması için yapılan birtakım işlemlerdir. Cesedin bozulmaması için belirli bir uygulama dahilinde, cesedin iç organlarının çıkarılarak, çeşitli kimyasallar uygulanarak çabuk bozulmayacak hale getirilmesidir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de salamuralık ve yağlık zeytin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de salamuralık ve yağlık zeytin hasadına ...
Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden ...
Kuru üzüm ve dut çuvallarından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kuru üzüm ve dut çuvallarından uyuşturucu çıktı
Traktör hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Traktör hırsızı yakalandı
Araçlardaki kuru üzüm ve dut çuvallarından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Araçlardaki kuru üzüm ve dut çuvallarından uyuşturucu ...
Kocası ağırlaştırılmış müebbet alan kadın: "Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum" 10 yıl önce ortadan kaybolan 64 yaşındaki kadının oğluna eşinin ifadesiyle annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Kocası ağırlaştırılmış müebbet alan kadın: "Yalan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X