Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Osmaniye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu otomobil Bahçe ilçesi Nohut köyünde durduruldu.

Araçta bulunan M.C.T. ve İ.H.C. isimli şahısların üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 30 gram eroin ve 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 şahıs da gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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