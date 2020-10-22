Otomobilde uyuşturucularla yakalanan 2 kişiye gözaltı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 30 gram eroin ve 5 gram metafetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'ten Osmaniye'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri takip başlattı. Yapılan çalışma sonunda bir otomobil Bahçe ilçesi Nohut köyünde durduruldu. Araçta ve içindeki şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 30 gram eroin ve 5 gram metanfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alınan M.C.T. ve İ.H.C., sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-10-22 11:19:12



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