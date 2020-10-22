Osmaniye'de kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

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Osmaniye’nin Düziçi ve Kadirli ilçelerinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyü Dere mevkisi ve Kadirli ilçesine bağlı Mezretli köyü Dutlu mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince yapılan operasyonda 7 kişi kaçak kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan D.Ö., H.Ö., B.K., A.M.A., M.A., A.A. ve H.A. isimli şahıslar hakkında izinsiz kazı yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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