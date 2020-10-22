Osmaniye'de kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 7 gözaltı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Düziçi ve Kadirli ilçelerinde kaçak kazı yapan 7 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Düziçi'nin Akçakoyunlu köyü Dere mevkisi ve Kadirli'nin Mezretli köyü Dutlu mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere Düziçi ve Kadirli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan baskınlarda; D.Ö., H.Ö., B.K., A.M.A., M.A., A.A. ve H.A. kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında, 'izinsiz kazı yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-10-22 11:21:11



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