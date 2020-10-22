Osmaniye’de ilkokul öğrencisinde korona çıktı 13 öğrenci karantinaya alındı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan bir ilkokul öğrencisinde korona virüs tespit edildi 13 öğrenci karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli Dadaloğlu İlkokulunda bulunan bir öğrencinin önce annesinde korona virüs tespit edilince çocuğuna yapılan testi de pozitif çıktı. Korona testi pozitif çıkan öğrencinin 13 sınıf arkadaşı filyasyon çalışmaları kapsamında tedbir amaçlı karantinaya alındı. Karantinaya alınan öğrencilere de Korona virüs testi yapılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.