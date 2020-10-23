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Tinkon Group Xkitchen ile Türk mutfağını dünyaya açıyor Tinkon Group CEO’su Atilla Bingöl, hayalet mutfak yöntemi sayesinde işletmelerin tek başına kira, lojistik, bina masraflarına girmeden, başka restoranlar ile bir çatıyı paylaşabildiğine dikkat çekti

İHA

Tinkon Group Xkitchen ile Türk mutfağını dünyaya açıyor Tinkon Group CEO’su Atilla Bingöl, hayalet mutfak yöntemi sayesinde işletmelerin tek başına kira, lojistik, bina masraflarına girmeden, başka restoranlar ile bir çatıyı paylaşabildiğine dikkat çekti

Tinkon Group CEO’su Atilla Bingöl, yeni yatırımları olan hayalet mutfak uygulaması Xkitchen.co Türk markalarının artık tüm dünyaya rahatça paket servis alanında açılabileceğini ve sürece göre restoranlarını da hızlıca kurabileceklerini söyledi.
Hayalet mutfaklarda mutfakların farklı işletme ve kişilerce paylaşılarak müşteri taleplerin en yakın noktadan en hızlı şekilde karşılandığını anlatan Atilla Bingöl, “Restoran zincirleri veya işletmeler tek başına kira, lojistik, bina masraflarına girmeden, başka restoranlar ile bir çatıyı paylaşır. Özellikle markasını geliştirmek isteyen zincirler ve deneysel hizmet veren butik lezzet noktaları, büyük masraflar yapmadan ve büyük paralar dökmeden bu noktalarda faaliyetlerine başlayabiliyor. Yoğun şekilde salon servisi veren restoranlar ise paket servislerinin kalitesini, düzenini artırmak amacıyla paket servis hizmetini Xkitchen’e taşıyarak daha hızlı, kaliteli servis sunuyor” dedi.
Dünyaya entegre
Bingöl, bu sisteme dahil olan Türkiye’de var olan bir markanın isterse Miami, Dubai, Paris ve benzeri şehirlerde yer alabileceğini, Miami’de yer alan bir marka ise yine markalarını tüm dünya ile tanıştırabileceğini kaydetti.
Korona virüs sürecinde hayalet mutfak uygulamasının etkili bir şekilde sektörün gündemine girdiğine dikkat çeken Bingöl, “Eve yemek söyleyenlerin oranının artması ile 'Bulut Mutfak' odaklı girişimler şu anda ABD, Latin Amerika ve Asya başta olmak üzere özellikle şu an Türkiye ve tüm dünyada ciddi bir ilgiyle karşılanıyor. Yüzde 100 yerli sermayeli olan Xkitchen markamız, Amerika Miami'de ve tüm dünyada genişliyor. İstanbul'da şu anda bölgesel anlamda Maslak 1453 ve Ataşehir'de yer almakta olan markamız, yapılanmasına Miami ve Dubai'de devam ediyor. Bu da demek oluyor ki, Türk markaları artık tüm dünyaya rahatça paket servis alanında açılabilecek ve sürece göre kendilerinin restoranlarını hızlıca kurabileceklerdir’’ diye konuştu.

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