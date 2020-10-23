Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tehçi köyünde R.P. ve M.P. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 41 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.