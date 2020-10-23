Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gaziantep'ten temin edilen uyuşturucu maddenin Osmaniye'ye getirileceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu otomobil ilçeye bağlı Arıklıkaş köyünde durduruldu. Araçta bulunan M.K. ve M.Z. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 15 gram eroin ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alındı.

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