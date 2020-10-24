Osmaniye’de Azerbaycan’a destek konvoyu OSTADER tarafından Azerbaycan’a destek amaçlı konvoy düzenlendi

Osmaniye’de Osmaniye’yi Uluslararası Tanıtma Derneği (OSTADER) tarafından Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi.
Akşam saatlerinde şehir merkezinde bulunan Masal Park civarında araçları ile toplanan kalabalık, konvoy halinde araçlarla birlikte şehir merkezinden geçit yaptı. Türk ve Azerbaycan bayraklarının araçlara asıldığı konvoy daha sonra dağıldı. OSTADER Genel Başkanı Gazeteci Bahri Çolpan yaptığı açıklamada kardeş ülke Azerbaycan'ın her an yanında olduklarını belirterek, "İki devlet tek millet. Azerbaycan için canımız feda. Oradaki soydaşlarımıza yardım etmek, bizim için onur ve büyük görevdir. Bu arada desteklerinden dolayı katılan herkese bizlere caddelerde alkışlarla destek veren vatandaşlara teşekkür ederim" seklinde konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.