Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Berke Barajı yakınlarında 3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Berke Barajı eteklerinde 3 gün önce başlayan orman yangını hala söndürülemedi. Yangının sarp yerde olduğundan dolayı karadan müdahale edilemediği bildirilirken, söndürme çalışmaları havadan devam ediyor.

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