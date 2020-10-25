Osmaniye'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Mahmuriye mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Mahmuriye mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 79 AAF 271 plakalı otomobil, AdanaGaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere, ardından aynı istikamette seyreden 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı. Takla atan otomobil 100 metre sürüklendi.
Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirirken 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 kişinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.