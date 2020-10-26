Sanayideki sahipsiz hayvanları beslemek için pedal çevirdiler



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE ve Hatay'ın Erzin ilçesinden bir grup bisikletli, organize sanayi bölgesindeki sokak hayvanlarını besledi.

Hatay´ın Erzin ilçesinde faaliyet gösteren 'İki gün iki teker' isimli bisiklet grubu, sahipsiz hayvanları beslemek için Osmaniye'ye gelerek 'Kışın kayak, yazın bisiklet: Kızaktaki bisikletçiler' grubundaki bisikletlilerle buluştu. Grup, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) desteğiyle organize sanayi bölgesindeki sokak hayvanlarını besledi. Bölgede 100'ü aşkın sahipsiz sokak köpeğinin bulunduğunu söyleyen hayvansever Özge Özdemir, "Sanayi bölgesindeki hayvanlar gerçekten çok zor şartlarda yaşamaktalar. İş makineleri ve TIR'ların arasında yaşam mücadelesi veriyorlar. Birçoğu yolun karşısına geçmeye çalışırken kaza geçirebiliyorlar ve biz hayvanseverlerden başka tutunacakları hiçbir dalları yok. Bizler de HAYTAP'ın sayesinde destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'İki gün iki teker' bisiklet grubu üyesi Fulya Gündoğdu ise yaklaşık 18 kilometre yol kat ederek OSB'ye geldiklerini belirterek, "Bir gün farkındalık, bir gün performans diye ilerliyoruz. Farkındalık hareketlerimiz de çok iyi, çok hızlı bir ilerleyiş kaydettik. Katılan ve gönül veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'DUYARSIZ KALMAYALIM'

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala da Osmaniye ve Erzin'in tam sınırında olan OSB'deki 100'e yakın sahipsiz sokak hayvanının yaşam kalitesinin çok düşük olduğunu belirterek, "Dünyanın en büyük araçlarıyla insanlığa hizmet eden bu tesislerin arasında dünyanın en küçük tekerlekli araçlarıyla, yeşil enerjiyle bizler de sokak hayvanları için pedalladık. Yaklaşık 20 kilometre kadar bir mesafeyi kat ettik. 100 kilo kuru mama dağıtıp sokak canlarının dış parazitlere yönelik ilaçlamasını yapmayı planladık. Beslenme amacıyla saklandıkları yerlerden çıkan sokak canlarına daha fazla ulaşmak istediğimizden akşam saatlerinde toplandık. 20'ye yakın bisikletçiyiz. Takım arkadaşlarımız OSB'de dağınık bir şekilde küçük gruplar halinde sahipsiz sokak hayvanlarını besliyorlar. Yapmaya çalıştığımız bir farkındalık hareketi değil, zaten herkes her şeyin farkında. Sadece duyarsızlık var. Duyarsız kalmayalım. Yapmacık farkındalık aktiviteleri de yapmayalım. Yaşam kalitelerini hep beraber yükseltelim" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-10-26 09:25:35



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