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Esteticium’dan, burun ameliyatında "estetik ve fonksiyonel çözüm" vaadi

İHA

Esteticium’dan, burun ameliyatında "estetik ve fonksiyonel çözüm" vaadi

Ülkemizde estetik ameliyatlar arasında en fazla tercih edilen burun ameliyatlarına Esteticium Estetik ve Plastik Cerrahi Merkezi'nde her türlü estetik ve fonksiyonel çözümler sunuluyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Esteticium merkezi uzmanlarından Dr. Kıarash Ashrafı Heıdarloo, burun operasyanlarının hem estetik hem de fonksiyonel amaçlarla talep edildiğine dikkat çekti. Bu operasyonun, burun deformasyonlarının düzeltilmesi, buruna doğal estetik bir görünüm kazandırılması ve nefes alma problemlerinin çözülmesi gibi farklı amaçla belirlenebildiğini kaydeden Dr. Heıdarloo, merkezlerinde estetik amaçlarla yapılan ameliyat sırasında, nefes alma problemlerinin de ortadan kaldırılan fonksiyonel burun estetiği operasyonları yapıldığını kaydetti. Kazalar, darbe, yaralanmalar sonucu oluşan burun eğrilikleri, kırıklar, çatlaklar ve şekil bozuklukları da burun estetiği operasyonları ile giderilebildiğini anlatan Dr. Heıdarloo, “Burun estetiği, burnunun görünümünden memnun olmayan kişilere veya kaza ve çeşitli hastalıklar nedeniyle oluşan hasarlann onarımı için uygulanabilir. Bu yüzden estetik burun ameliyatının ilk adımı hastanın doktor tarafından muayene edilmesi, şikayetini ve isteğini doktora aktarması ve burundaki problemlerin doktor tarafından saptanmasıdır. Ancak muayenenin ardından burun için nasıl bir estetik iyileştirme yapılabileceğine karar verilebilir. Hastanın yüz tipi, kilosu, yüz hatları, göz ve çene mesafesi de nasıl bir burun yapısının daha uygun olacağı konusunda önem taşır. Kişinin yüz tipine uygun burun tipi özel yazılımlar sayesinde bilgisayar ekranında görüntülenir ve nihai karar verilir” dedi.

Burun estetiği ameliyatı nasıl yapılır?
Burun estetiği ameliyatları açık ve kapalı olmak üzere iki farklı yöntemle yapıldığını anlatan Dr. Heıdarloo, “Açık ameliyat tekniği cerrahın uygulamayı görerek yapmasına imkân tanıdığı için burnun orta kıkırdağına müdahale edilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle daha fazla tercih edilmektedir. Seçilen teknik ne olursa olsun, burun estetiği ameliyatında sadece ameliyat öncesinde muayenede kararlaştırılan değişiklikler yapılır.
Burun estetiği ameliyatlarında, kemerli kemiklerin düzeltilmesi, burun ucunun yukarı kaldırılması, gerekirse enjeksiyon yapılarak hacim kazandırılması, burun ucu uzunsa törpülenmesi, burun içi ögelerin düzeltilmesi, burun sırtı eğri ise kıkırdakların revize edilmesi, orantısızlıkların düzeltilmesi, en çok tercih edilen uygulamalardır. Karar verilen iyileştirmelerin tümü yapıldıktan sonra kesiler kapatılır ve operasyon sona erer” diye konuştu.

Burun estetiği ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gereken kurallar;
Burun estetiği ameliyatının sonrası dikkat edilmesi gerekenleri hakkında da bilgi veren Dr. Heıdarloo, bu sürecin neredeyse ameliyat aşaması kadar önemli olduğunu vurguladı. Dr. Heıdarloo, “Bu nedenle hastanın ilk önceliği sabırlı olmak ve burun iyileşene kadar burun bölgesini dikkatle korumak olmalıdır. Burun pansumanı düzenli olarak yaptırılmalı, ağrı kesici, iltihap, ödem önleyici, nefes açıcı gibi ilaçlar doktor tarafından verildiği biçimde ve aksatılmadan kullanılmalı, bir süre spor yapılmamalı, yüz üstü yatılmamalıdır” şeklinde konuştu.

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