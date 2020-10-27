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Oğlunun futbol aşkı anneye futbol kulübü kurdurdu Osmaniye'de hem oğlu hem de ilçedeki diğer çocuklar için futbol kulübü kuran kadın, aynı zamanda kulübün başkanlığını yapıyor

İHA

Oğlunun futbol aşkı anneye futbol kulübü kurdurdu Osmaniye'de hem oğlu hem de ilçedeki diğer çocuklar için futbol kulübü kuran kadın, aynı zamanda kulübün başkanlığını yapıyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Elif İçlek, oğlunun futbol aşkı için futbol kulübü kurarak başkanlığını yaptığı kulüpte ilçedeki diğer yetenekli çocuklar için de umut oldu.
Düziçi ilçesinde 3 çocuk annesi ev hanımı Elif İçlek, futbola yeteneği olan ve okul takımında oynayan 11 yaşındaki oğlu Ömer İçlek’in ısrarı ile futbol dersi almak üzere yine Düziçi ilçesinde yaşayan futbol antrenörü Metin Çiloğlan ile görüştü. Hem antrenör hem de okuldaki öğretmenlerin teklifi ile sadece oğlu için değil ilçedeki futbola yetenekli diğer çocuklar içinde futbol kulübü kurma teklifi getirilen Elif İçlek, Düziçi Demirspor Futbol Kulübü'nü kurdu. Kurduğu futbol kulübünün Başkanlık görevini de üstlenen Elif İçlek’in bu girişimi ilçe genelinde kısa zamanda rağbet görerek aileler “Düziçi Demirspor’da” futbol oynamak üzere çocuklarını kulübe göndermeye başladılar. Futbol ile hiç ilgisi olmamasına rağmen oğlu sayesinde böyle bir girişimde bulundukları belirten Elif İçlek, "Oğlumun futbola merakıyla başladım bu işe. Öğretmenleri yeteneğini görmüş. Sonra Metin hoca ile tanıştık tesadüfen. Antrenörümüz Metin hocanın fikriydi kulüp kurmak. 'Çocuklarımız yetenekli bir kulüp çatısı altında futbol oynasınlar' dedi. O şekilde başladık ve Düziçi Demirspor Kulübü'nü kurduk. Bundan sonraki amacımız futbol altyapımızı güçlü tutmak ve diğer büyük kulüplere futbolcu yetiştirmek. İlk başladığımızda 67 çocuk vardı. Şu an 50’nin üzerinde çocuk futbol oynuyor burada. Diğer annelerin bu durum çok hoşuna gitti. Bize en çok onlar destek verdi" dedi.

Ömer İçlek: "Annemin kulüp kurmasından dolayı mutluyum"
Annesi, kendisi ve diğer çocuklar için futbol kulübü kuran 11 yaşındaki Ömer İçlek ise en büyük amacının bir gün A Milli Takım'da futbol oynamak olduğunu belirterek, "Anasınıfında futbol oynamaya başladım. Öğretmenlerim gördü ilk. Sonra onların yönlendirmesi ile futbola başladım. Annemden dolayı mutluyum. Futbolu çok seviyorum benim için de iyi oldu" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Metin Çiloğlu: "Amacımız milli takıma futbolcu yetiştirmek"
Düziçi Demirspor’un teknik direktörü Metin Çiloğlu, "Burada futbol oynayan çocuklarımızın çoğunu başta Sivasspor, Adana Demirspor ve farklı büyük takımlar gördü. O takımlardan isteyenler var. İnşallah amacımız büyük takımlara A Milli takıma buradan futbolcu yetiştirmek" ifadelerini kullandı.
Düziçi Demirspor Kulübü Başkanı Elif İçlek’e en büyük desteği ise yine anneler veriyor. Çocuklarını güvenle getirdiklerini ve futbolu kendilerinin de sevdiğini söyleyen Derya Doğan, "İlçemizde böyle bir etkinliğin olması çok hoşumuza gitti. Ben de oğlumu buraya getiriyorum futbol oynuyor. En azından kötü alışkanlıklardan uzakta spor yapıyorlar. Kulüp Başkanının bir bayan olması bizim açımızdan çok iyi oldu. Çocuklarımızı güvenle teslim ediyoruz kendisine . Elif İçlek’i destekliyoruz. Umarım çocuklarımız iyi bir yerlere gelir" açıklamasını yaptı.

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