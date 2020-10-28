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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye Valisi: Vaka artışına karşı hep birlikte mücadele etmemiz lazım

DHA

Osmaniye Valisi: Vaka artışına karşı hep birlikte mücadele etmemiz lazım


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, kentte son günlerde koronavirüs vakalarında artış olduğunu belirterek, "Bu artışı durdurmamız, kontrol altına alabilmemiz için hep birlikte mücadele etmemiz lazım" dedi.
"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak, vatandaşları bilinçlendirmek ve salgınla mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmek amacıyla tüm yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Bu kapsamda, Osmaniye'de Atatürk Caddesi üzerinden Cevdet Sunay Caddesi'ne kadar gerçekleştirilen denetimlere Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
'BİZ ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'
Denetimler sırasında vatandaşları ve esnafları sosyal mesafe, hijyen ve maske takmaları konusunda uyaran Vali Erdinç Yılmaz, "Bunu hep birlikte başarmamız lazım. En ufak bir şeyde hemen artışa geçiyor. Biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ama herkesin göstermesi lazım. Yoksa olmaz. Kurallara hep birlikte uymalıyız, uymayanları da uyaracağız, başka çaremiz yok" diye konuştu.  
'DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ'
Vali Erdinç Yılmaz, denetim sonunda yaptığı açıklamada, "Koronavirüsü yenebilmemiz için bütün vatandaşlarımızın, hepimizin mutlaka kurallara uyması lazım. Kurallara uymadan koronavirüsten korunmamız mümkün değildir. İlimizde de son günlerde artış var. Bu artışı durdurmamız, kontrol altına alabilmemiz için hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Kuralları asla gevşetmemeliyiz, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeliyiz. Bugüne kadar bu hassasiyeti çok büyük oranda Osmaniye'de vatandaşlarımızın gösterdiklerini biliyorum. Bundan sonra da bu hassasiyetimizi sürdürmeliyiz. Bugünden sonra daha da dikkatli olmalıyız. İnşallah hep birlikte bunu yeneceğiz, yenmek zorundayız. Bu bilinçle hareket etmeliyiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-10-28 16:13:06

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