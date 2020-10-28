Türk Nöroloji Derneği Başkanı Öztürk: "Her 40 saniyede bir kişi inme geçiriyor"

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Kerem Candaş (xx), Şükrü Çavcı (xx)

OSMANİYESPOR FK: Mesut Balkan (x), Gencay Erten (xx), Ali Emre Erhal (xx) (Dk.59 Bekir Can Kara), Halil İbrahim Cenik (x) (Dk.76 Hamit Bayraktar), Kerim Bölük (xx) (Dk.83 Samet Efe Balçık), Sırat Yeşilördek (x), Yavuz Koç (xx) (Dk.59 Tolga Şahin), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx) (Dk. 83 Atakan Ekiz), Hakkı İsmet Şimşek (xx), Soner Birinci (xx), Onur Kızıltaş (xx)

ISPARTA 32 SPOR: Gökhan Köstereli (x), Semih Üstün (x) (Dk. 29 Mustafa Diler), Emre Bozatlı (xx) (Dk.65 Bekir Karadeniz), Emir Kaan Gültekin (x) (Dk.46 Emre Yüksektepe), Efşan Geçgin (xx), Kadir Turhan (xx), Nurettin Çakır (xxx), Oğuzhan Palaz (x) (Dk. 65 Volkan Serim), Burak Sarı (x) (Dk.46 Emre Fırtına), Volkan Çekiç (xx), Arif Birşen (xx)

GOLLER: Dk. 80 Hakkı İsmet Şimşek (Osmaniyespor FK) - Dk.20, Dk. 57 Nurettin Çakır (Isparta 32 Spor)

SARI KARTLAR: Samet Efe Balçık, Soner Birinci, Hamit Bayraktar (Osmaniyespor FK) - Semih Üstün, Mustafa Diler, Emre Fırtına, Kadir Turhan, Nurettin Çakır (Isparta 32 Spor)

KIRMIZI KART: Gencay Erten (Osmaniyespor FK)MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 6'ncı hafta karşılaşmasında konuk ettiği Isparta 32 Spor'a 2-1 mağlup oldu. 7 Ocak Stadı'nda saat 14.00'te başlayan maç, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynandı. Karşılaşmanın 20'nci dakikasında Nurettin Çakır'ın attı golle Isparta 32 Spor rakibi karşısında 1-0 üstünlük sağladı. İkinci yarının 57'nci dakikasında yine Nurettin Çakır topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. Sarı yeşilli ekipte Hakkı İsmet Şimşek, 80'inci dakikada topu filelere göndererek skoru 2-1'e getirdi. Vali Erdinç Yılmaz'ın da izlediği karşılaşma sonunda konuk takım Isparta 32 Spor galip gelerek, sahadan 3 puanla ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-10-28 16:18:01



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