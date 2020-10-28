Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniyespor FK - Isparta 32 Spor: 1-2

DHA

Osmaniyespor FK - Isparta 32 Spor: 1-2


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Kerem Candaş (xx), Şükrü Çavcı (xx)
OSMANİYESPOR FK: Mesut Balkan (x), Gencay Erten (xx), Ali Emre Erhal (xx) (Dk.59 Bekir Can Kara), Halil İbrahim Cenik (x) (Dk.76 Hamit Bayraktar), Kerim Bölük (xx) (Dk.83 Samet Efe Balçık), Sırat Yeşilördek (x), Yavuz Koç (xx) (Dk.59 Tolga Şahin), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx) (Dk. 83 Atakan Ekiz), Hakkı İsmet Şimşek (xx), Soner Birinci (xx), Onur Kızıltaş (xx)
ISPARTA 32 SPOR: Gökhan Köstereli (x), Semih Üstün (x) (Dk. 29 Mustafa Diler), Emre Bozatlı (xx) (Dk.65 Bekir Karadeniz), Emir Kaan Gültekin (x) (Dk.46 Emre Yüksektepe), Efşan Geçgin (xx), Kadir Turhan (xx), Nurettin Çakır (xxx), Oğuzhan Palaz (x) (Dk. 65 Volkan Serim), Burak Sarı (x) (Dk.46 Emre Fırtına), Volkan Çekiç (xx), Arif Birşen (xx)
GOLLER: Dk. 80 Hakkı İsmet Şimşek (Osmaniyespor FK) - Dk.20, Dk. 57 Nurettin Çakır (Isparta 32 Spor)
SARI KARTLAR: Samet Efe Balçık, Soner Birinci, Hamit Bayraktar (Osmaniyespor FK) - Semih Üstün, Mustafa Diler, Emre Fırtına, Kadir Turhan, Nurettin Çakır (Isparta 32 Spor)
KIRMIZI KART: Gencay Erten (Osmaniyespor FK)MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 6'ncı hafta karşılaşmasında konuk ettiği Isparta 32 Spor'a 2-1 mağlup oldu. 7 Ocak Stadı'nda saat 14.00'te başlayan maç, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynandı. Karşılaşmanın 20'nci dakikasında Nurettin Çakır'ın attı golle Isparta 32 Spor rakibi karşısında 1-0 üstünlük sağladı. İkinci yarının 57'nci dakikasında yine Nurettin Çakır topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. Sarı yeşilli ekipte Hakkı İsmet Şimşek, 80'inci dakikada topu filelere göndererek skoru 2-1'e getirdi. Vali Erdinç Yılmaz'ın da izlediği karşılaşma sonunda konuk takım Isparta 32 Spor galip gelerek, sahadan 3 puanla ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-10-28 16:18:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Valisi: Vaka artışına karşı hep birlikte mücadele etmemiz lazım
YEREL HABERLER Osmaniye Valisi: Vaka artışına karşı hep birlikte ...
Ayakkabı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Ayakkabı hırsızlığı kamerada
Çocuklar, atık materyalleri sanat eserine dönüştürdü
YEREL HABERLER Çocuklar, atık materyalleri sanat eserine dönüştürdü
Oğlunun futbol aşkı anneye futbol kulübü kurdurdu Osmaniye'de hem oğlu hem de ilçedeki diğer çocuklar için futbol kulübü kuran kadın, aynı zamanda kulübün başkanlığını yapıyor
YEREL HABERLER Oğlunun futbol aşkı anneye futbol kulübü ...
Esteticium’dan, burun ameliyatında "estetik ve fonksiyonel çözüm" vaadi
YEREL HABERLER Esteticium’dan, burun ameliyatında "estetik ve ...
Sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını ...
Sanayideki sahipsiz hayvanları beslemek için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Sanayideki sahipsiz hayvanları beslemek için pedal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X