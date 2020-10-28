Osmaniye'de 29 Ekim coşkusu başladı

Osmaniye Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıldönümü etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı.

Osmaniye Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. 7 Ocak İlköğretim Okulu öğrencisi Rabia Keskiner, 'Seninle Cumhuriyet ' isimli şiirini okudu.

Şeref Defterini imzalayan Vali Erdinç Yılmaz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanımızı kurtaracak sarsılmaz bir inançla, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir” diyerek, Cumhuriyetimizi ilan etmiştir. Özgürlük ve bağımsızlığımızın nişanesi, tarihe adımızı altın harflerle yazdırdığımız destansı zaferimizin nimeti: Cumhuriyetimizin 97. yılını “Şehitler Diyarı Osmaniye’mizde” gururla kutlamanın onuru içerisindeyiz. Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür. Cumhuriyet; bağımsızlığından ödün vermeyen, dayatmalara boyun eğmeyen, Atatürk öncülüğünde yurduna ve egemenliğine sahip çıkan, O'nun ilke ve inkılaplarını gönülden benimseyen Türk Milletinin soylu kişilik özelliklerinin bir yansıması, ulusal onurumuzun bayraklaşan simgesi ve Yeni Büyük Türk Devleti’nin adıdır. Bilinmelidir ki: bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir." dedi.

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