Mislicom 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK kendi sahasında Isparta 32 Spor'a 21 mağlup oldu.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Kerem Candaş xx, Şükrü Çavcı xx
Osmaniyespor FK: Mesut Balkan x, Gencay Erten xx, Ali Emre Erhal x (Bekir Can Kara dk. 58 x), Halil İbrahim Cenik x (Hamit Bayraktar dk. 76 x), Kerim Bölük xx (Samet Efe Balçık dk.83 x), Sırat Yeşilördek x, Yavuz Koç x (Tolga Şahin dk. 58 x), Tayfun Sabri Gümüşoğlu x (Atakan Ekiz dk. 83 ?), Hakkı İsmet Şimşek xx, Soner Birinci x, Onur Kızıltaş x
Isparta 32 Spor: Gökhan Köstereli x, Semih Üstün x (Mustafa Diler dk. 29 xx), Emre Bozatlı xx (Bekir Karadeniz dk. 65 xx), Emir Kaan Gültekin x (Emre Yüksektepe dk. 46 xx), Efşan Geçgin xx, Kadir Turhan xx, Nurettin Çakır xxx, Oğuzhan Palaz x (Volkan Serim dk. 65 xx), Burak Sarı x (Emre Fırtına dk. 46 x), Volkan Çekiç x, Arif Birşen xx
Goller: Hakkı İsmet Şimşek (dk. 80) (Osmaniyespor FK), Nurettin Çakır (dk. 19 ve 58) (Isparta 32 Spor)
Kırmızı Kart: Gencay Erten (dk. 26) (Osmaniyespor FK)
Sarı kartlar: Samet Efe Balçık, Soner Birinci, Hamit Bayraktar (Osmaniyespor FK), Semih Üstün, Mustafa Diler, Emre Fırtına, Kadir Turhan, Nurettin Çakır (Isparta 32 Spor)
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