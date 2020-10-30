Kadirli’ye il dışından gelenler için 14 gün karantina şartı Düğün için Sivas'tan Kadirli’ye gelen vatandaş 17 kişiye korona virüs bulaştırdı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 14 gün karantina şartı kararı aldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il dışından ilçeye giriş yapan kişiler için 14 gün karantina şartı getirildi.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ile yaptıkları toplantıda, ilçede korona virüs vakalarının yayılma hızını en çok ilçe dışından gelen kişilerden kaynaklı olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Kaymakam Arık, Sivas'tan Kadirli ilçesine düğün için gelen bir vatandaşın, ilçede 17 kişiye korona virüs bulaştırdığını, bu tür örneklerin artmasından dolayı böyle bir karar aldıklarını belirtti.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, "2 Kasım 2020 Pazartesi saat 07.00'dan itibaren Osmaniye iline bağlı ilçeler ile Kadirli ilçemizin sınır komşuları olan Kozan, Andırın, Ceyhan, ilçeleri hariç diğer il ve ilçelerden ilçemize gelen vatandaşlarımızın l4 gün süreyle belirtecekleri adreste karantina uygulanmasına, ticari faaliyetler yürüten şirket, şahıslar ve tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile ilçemize gelen kamu görevlilerinin kapsam dışında tutulmasına" denildi.

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