Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarptı Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı anne ve oğlu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, KadirliAdana yolu üzeri Kamil Kara Bulvarı, yeni belediye hizmet binası karşısında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil , yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Fatma Zehra Türkmenoğlu ve oğlu Selim Türkmenoğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil üzerinden fırlayıp asfalt zemine düşen anne ve oğlu kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Fatma Zehra Türkmenoğlu ve Selim Türkmenoğlu tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavisi süren anne ve oğlunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.