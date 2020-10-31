Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu yaralandı



Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Zehra Türkmenoğlu ve oğlu Selim Türkmenoğlu'na otomobil çarptı. Fatma Zehra Türkmenoğlu hayatını kaybederken, oğlu Selim yaralandı.

Kaza, dün akşam Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerindeki belediye binası önünde meydana geldi. Fatma Türkmenoğlu ile oğlu Selim Türkmenoğlu, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada anne ve oğluna Ayhan K. yönetimindeki 40 DP 822 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan anne Fatma Zehra Türkmenoğlu ile oğlu Selim Türkmenoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan anne Türkmenoğlu, Adana´daki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak Fatma Zehra Türkmenoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Selim Türkmenoğlu´nun tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü Ayhan K., gözaltına alındı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2020-10-31 10:40:17



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