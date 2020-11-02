Osmaniye'de kaçakçılık operasyonu



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de polisin son bir ay içerisinde il genelinde düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı akıllı telefon, ruhsatsız tabanca, kaçak sigara, makaron, tütün ve kaçak elektronik eşyalar ele geçirildi. Olaylarla ilgili11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kasım ayında kaçakçılık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 36 adet gümrük kaçağı akıllı telefon, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 bin 243 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 910 paket sigara kağıdı, 272 bin 400 dal bandrolsüz içi boş makaron, 200 dal bandrolsüz tütün sarılı makaron, 112 kilo kıyılmış tütün, 11 adet kaçak oto teybi ve 67 adet kaçak tıraş makinesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 11 kişi hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

Yine aynı tarihler arasında mali olaylar ile ilgili suçlarda 5 şahıs hakkında işlem yapılırken, aramalarda ise 1 adet sahte nüfus cüzdanı ve 18 adet 100 TL´lik sahte banknot ele geçirildi. Yapılan açıklamanın sonunda, kaçakçılık, haksız kazanç ve vergi kaybının önlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-11-02 20:02:39



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