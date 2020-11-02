Osmaniye'de 22 kişi uyuşturucu suçundan tutuklandı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE (DHA)OSMANİYE'de polisin ekim ayında, torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 126 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-31 Ekim tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda uyuşturucu satışı yaptığı ve kullandığı öne sürülen 126 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 77,2 kilogram esrar, 9,3 kilogram toz esrar, 792 gram bonzai, 379 gram eroin, 178 gram metamfetamin, 64 adet çeşitli uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 90'ı savcılık talimatıyla 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 22 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-11-02 20:42:29



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