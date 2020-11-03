İş adamlarından Kadirli Emniyet Müdürlüğü’ne yeni 4 araç

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bağışlanan 4 araç, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından teslim edildi.

Törende konuşan Kadirli Ticaret Odası Başkanı Mehmet Han Yüksel, 4 aracı polis teşkilatına kazandıran üyelerine teşekkür ederek, "Bu üyelerimizle gurur duyuyorum. Her zaman devletimizin yanında olmuşlardır, her zaman hayır yapmaya hazırlardır. Allah hayırlarını kabul eylesin” dedi.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık'da, “Paylaşmak insana mutluluk ve huzur veren bir duygudur. İş adamlarımız bu paylaşma örneğini daha önce de yaptılar. Pandeminin ilk başladığı dönem iş adamlarımız hiç kimse aç açıkta kalmasın diye destek oldular. Bu güzel yardımlaşma örneğinden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan bağışın çok anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Hayırseverlerimizi yürekten kutluyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Allah’ın, hayır işleyenlerin bereketini artıracağı inancımız gereğidir, bundan hiç şüphemiz yok. Hayırda yarışmamız lazım. Bugün devletimiz birçok yere ulaşıyor, çok daha iyi, çok daha güçlü ve geleceğe de güçlenerek devam edecek. Ama devletimizin görevlerine vatandaşımızın da yardımcı olması bizi daha güçlü yapacaktır. Bugün bağışlanan araçlarımız, polis teşkilatımızın gücüne güç katacaktır. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

Törenin sonunda kurban kesildi ve Kadirli Müftüsü Necati Gündoğdu tarafından dua edildi. Yapılan duanın ardından bağışlanan 4 araç Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve protokol mensupları tarafından teslim edildi.

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