Osmaniye'de tarihi eser operasyonu Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Osmaniye'de bir otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, kente tarihi eser getirileceği bilgisinin alınması üzerine bir otomobil, Sumbas ilçesi Reşadiye yol ayrımında durduruldu.
İçerisinde bulunan E.E., D.G. ve R.A. isimli şahısların bulunduğu otomobilde, yapılan aramada 1 adet Roma dönemine ait heykel, 4 adet haç figürlü tarihi obje ve 379 adet çeşitli ebatlarda sikke ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.