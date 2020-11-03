Umut tekerlekli sandalyesine kavuştu

Osmaniye’nin Tüysüz Belde Belediye Başkanı Veli Fidan, engelli Umut Velieceoğlu’na akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Toprakkale ilçesinde oturan Umut Velieceoğlu’na söz veren Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan, belediye binasında ağırladığı Velieceoğlu’na akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti. Başkan Fidan, “Tüysüz Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. En büyük sorumluluklarımızdan biri engellilerin duyarlılıklarını anlayarak sorunlarını çözmektir. Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmamak gerekir" dedi.

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