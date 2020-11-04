Düziçi'nde bir mahalleye karantina sınırlaması

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir mahalleye giriş ve çıkışlar, korona virüs vakasına rastlanılmasından dolayı ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı.

Düziçi Kaymakamlığının yazılı açıklamasında, Ellek Beldesi Soylar Mahallesi'nin karantinaya alındığı, bölgeye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı kaydedildi.

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