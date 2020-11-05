İngiliz vatandaşı Farmer Müslüman oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İngiliz vatandaşı Farmer Müslüman oldu

DHA

İngiliz vatandaşı Farmer Müslüman oldu


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'ye soyadının açıklanmasını istemeyen Adem ile evlenmek için gelen, İngiliz vatandaşı Ashleıgh Tayla Farmer, İl Müftülüğü'ne müracaat ederek İslam dinini tercih edip, Müslüman oldu.
Lise mezunu olan Ashleıgh Tayla Farmer, yaşadığı yerde çocukluğundan itibaren müslüman arkadaşlarının olduğunu, onlardan etkilenerek Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealini baştan sona okuduğunu, İslam dinine karşı kalbinde bir sevgi hissettiğini ifade etti. Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ve şahitler huzurunda Kelime-i Şahadet ve Kelime-i Tevhid´i söyleyip, islam dinini kabul eden Ashleıgh Tayla Farmer 'Aslı' ismini aldı. Aslı'ya Osmaniye İl Müftülüğü'nde düzenlenen İhtida merasiminde İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından İhtida Belgesi, İngilizce "Kur´an-ı Kerim Meali" ile İslam dini kitapları hediye edildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-11-05 17:01:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öldürdüğü arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Öldürdüğü arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya ...
Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde fabrika işçileri karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde fabrika işçileri ...
Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş
YEREL HABERLER Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş
Osmaniye'de çifte cinayet Kadirli’de ilçesinde meydana gelen olayda silahla vurulan 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de çifte cinayet Kadirli’de ilçesinde ...
Kadirli'de 3 ayrı silahlı saldırı; Ağabeyini ağır yaraladı, 2 arkadaşını öldürdü - Yeniden
YEREL HABERLER Kadirli'de 3 ayrı silahlı saldırı; Ağabeyini ağır ...
Lokanta çalışanı silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER Lokanta çalışanı silahlı saldırıda öldü
Silahlı saldırıya uğrayan garson hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahlı saldırıya uğrayan garson hayatını kaybetti
Osmaniye’de enerjide acele kamulaştırma kararı
YEREL HABERLER Osmaniye’de enerjide acele kamulaştırma kararı
Düziçi'nde bir mahalleye karantina sınırlaması
YEREL HABERLER Düziçi'nde bir mahalleye karantina sınırlaması
Proterra Cosmetics CEO'su Uğur Aslan; “Kışın cildinize yüz mezoterapisi uygulayın”
YEREL HABERLER Proterra Cosmetics CEO'su Uğur Aslan; “Kışın ...
Umut tekerlekli sandalyesine kavuştu
YEREL HABERLER Umut tekerlekli sandalyesine kavuştu
Osmaniye'de bir site karantinaya alındı
YEREL HABERLER Osmaniye'de bir site karantinaya alındı
Hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza, güvenlik ...
Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri de şah mat etti 3 yaşında retina kanserinden gözünü kaybeden, aynı yıl bacağında çıkan kanseri de yenen 18 yaşındaki Büşra, hastanede tanıştığı satrançta Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri ...
Osmaniye'de tarihi eser operasyonu Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye'de tarihi eser operasyonu Roma dönemine ait ...
Osmaniye Valisi Yılmaz: "Ne yazık ki vaka sayılarında artış gözlemliyoruz"
YEREL HABERLER Osmaniye Valisi Yılmaz: "Ne yazık ki vaka sayılarında ...
İş adamlarından Kadirli Emniyet Müdürlüğü’ne yeni 4 araç
YEREL HABERLER İş adamlarından Kadirli Emniyet Müdürlüğü’ne yeni 4 ...
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X