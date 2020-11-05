İngiliz vatandaşı Farmer Müslüman oldu



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'ye soyadının açıklanmasını istemeyen Adem ile evlenmek için gelen, İngiliz vatandaşı Ashleıgh Tayla Farmer, İl Müftülüğü'ne müracaat ederek İslam dinini tercih edip, Müslüman oldu.

Lise mezunu olan Ashleıgh Tayla Farmer, yaşadığı yerde çocukluğundan itibaren müslüman arkadaşlarının olduğunu, onlardan etkilenerek Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealini baştan sona okuduğunu, İslam dinine karşı kalbinde bir sevgi hissettiğini ifade etti. Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ve şahitler huzurunda Kelime-i Şahadet ve Kelime-i Tevhid´i söyleyip, islam dinini kabul eden Ashleıgh Tayla Farmer 'Aslı' ismini aldı. Aslı'ya Osmaniye İl Müftülüğü'nde düzenlenen İhtida merasiminde İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından İhtida Belgesi, İngilizce "Kur´an-ı Kerim Meali" ile İslam dini kitapları hediye edildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-11-05 17:01:42



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