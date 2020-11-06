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Kırmızı ışıkta bekleyen kaplumbağa yaya geçidinden karşıya geçti Kaplumbağa yaya geçidinden yolun karşısına geçerken araçlar için yeşil ışık yanınca sürücüler kaplumbağanın geçişini bekledi

İHA

Kırmızı ışıkta bekleyen kaplumbağa yaya geçidinden karşıya geçti Kaplumbağa yaya geçidinden yolun karşısına geçerken araçlar için yeşil ışık yanınca sürücüler kaplumbağanın geçişini bekledi

Osmaniye’de trafiğin yoğun olduğu kuzey çevre yolu üzerinde, yaya geçidinde bekleyen kaplumbağa, yayalara yeşil ışık yanınca yaya geçidinden yolun karşısına geçti.
Yolun yarısında araçlar için yeşil ışık yanınca, kaplumbağayı fark eden araç sürücüleri kaplumbağanın karşıya geçmesini bekledi.
Osmaniye merkez kuzey çevre yolu üzerinde bir araç sürücüsünün cep telefonu ile kaydettiği görüntüde, yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kaplumbağa ilginç görüntüler oluşturdu. Yaya geçidinin üzerinde bekleyen kaplumbağa, yayalar için yeşil ışık yanınca, yolun karşı tarafına geçmek için hızlı adımlarla yürüyor. Kaplumbağa yolun yarısına gelince araçlar için tekrar yeşil ışık yanınca, kaplumbağayı fark eden araç sürücüleri hareket etmeyerek kaplumbağanın geçişini bekledi. Yolun karşısına geçmeyi başaran kaplumbağa daha sonra gözden kayboldu.

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